Tekstildesigner Margrethe Odgaard: »Mennesker, som har gjort deres ypperste, inspirerer mig«

Jeg er vokset op på en gård på en lille ø i Limfjorden. Køerne skulle passes, og vi var sjældent på ferie, så vi søskende brugte vores barndom med hinanden, dyrene og naboerne. Det var en dejlig barndom, men der var meget få input. Derfor tog jeg alting til mig og lod mig inspirere.

Mig og min klassiker Er det en Marimekkodug eller en Wegnersofa, der er dit kæreste klassiske design? Eller måske en fin, gammel kontrabas? Vi har spurgt en række kendte danskere, hvilken klassiker i deres hjem de holder mest af.

Blå bog Margrethe Odgaard Tekstildesigner, uddannet fra Danmarks Designskole i 2005 med supplerende studier på Rhode Island School of Design i USA. Startede i 2013 sit eget studio i København og har siden designet produkter for blandt andet Muuto, Ikea og Georg Jensen Damask. Arbejder i øjeblikket på nye tekstiler til Kvadrat og er i færd med at farvesætte Montanas nye kollektion. Hun arbejder desuden på en farvepalet-bog med 300 farver, som passer til det særlige lys i Norden. Bogen udkommer på International Color Day 21. marts til næste år i samarbejde med A. Petersen Craft & Collection. Vis mere

Om det var Pippi Langstrømpe eller Ronja Røverdatter, Frida Kahlo i gymnasiet eller designere på studiet, så har det altid været vigtigt for mig at have forbilleder. Mennesker, som har gjort deres ypperste, inspirerer mig til at gøre noget tilsvarende. Som menneske føler jeg simpelt hen, at jeg vokser til at være en bedre udgave af mig selv.

Min Marimekko-dug er sådan set bare et stykke metervare, som er syet om til en dug. Tekstilet er skabt af den finske designer Maija Isola, som er et af mine helt store designidoler. Hendes store bedrift var at give det underkendte tekstiltryk ny status, og i sin nytænkning og eksperimenterende stoftryk rakte hun på mange måder langt ud over både fagets og Finlands grænser. Hun balancerede en svær kunst mellem at lave mønstre, som er tilgængelige, men ikke kedelige, originale uden at blive komplicerede. Og det gør, at hun for mig er et stort designikon.

Det gennemsyrer nok hele vores samfund, at tingene skal være pænere, og at vi sammenligner os med hinanden i stedet for bare at være, som vi hver især er

Det er sådan set ikke hendes motiver som blomster, bølger og natur, som er originale, men derimod måden, hun omsætter mønstrene på i sit undersøgende og ligefremme udtryk. Der er et mod og frækhed over det, som nærmest er overrumplende i sin fandenivoldskhed og store armbevægelser. Og det, synes jeg, er meget livsbekræftende, når man tænker på, at det er fra 1960’erne og 1970’erne. Man skulle tro, vi var blevet vildere i dag, men vi er blevet meget mindre modige, end Marimekko var for 50 år siden.

Jeg ved ikke, hvorfor vi er blevet så forsigtige; men jeg tænkte over det i den danske sommervarme: at vi er blevet mere bornerte og pakker os selv ind på stranden. Og det gennemsyrer nok hele vores samfund – at tingene skal være pænere, og at vi sammenligner os med hinanden i stedet for bare at være, som vi hver især er. Design er jo mennesker, som udtrykker og kommunikerer; og hvis menneskene bag ikke tænker frit og løsriver sig selv, så gør deres design jo heller ikke.

Men som designer kender jeg jo også til at arbejde sammen med virksomheder og ikke være alene om beslutningen. Jeg oplever tit, at jeg skal tilpasse mig mere, end jeg har lyst til, og at det kommercielle ofte bliver prioriteret frem for det kunstneriske. Den kunstner, jeg har i maven, skal jeg tit tysse på for at ramme et lidt ængsteligt marked med produkter, der skal kunne sælge.

Jeg ville gerne turde blive bedre til at gøre brug af den fulde farvepalet, stå for, hvad jeg tror på, og ikke gå på kompromis, men det er jeg ikke stærk nok til endnu. Derfor er design i mit hjem utrolig vigtigt. At omgive mig med noget, en designer, jeg ser op til, har lavet, føles som at leve med mine forbilleder. Og når jeg lever med dem, smitter deres visioner af på mig.