Der gik grød i hans musikkarriere: »Jeg savner fandeme at spille«

Sammenlagt har jeg kun spillet på min kontrabas i omkring fem timer. Jeg købte den af min gamle baslærer på nogenlunde det tidspunkt, hvor jeg startede Grød. Siden er den egentlig blevet til et symbol på drømmen om den musikkarriere, som stoppede. Det er en dualistisk følelse. Selv om jeg er enormt glad og stolt over at have skabt Grød, savner jeg samtidig fandeme også at spille.

Mig og min klassiker Er det en Marimekkodug eller en Wegnersofa, der er dit kæreste klassiske design? Eller måske en fin, gammel kontrabas? Vi har spurgt en række kendte danskere, hvilken klassiker i deres hjem de holder mest af.

Blå bog Lasse Skjønning Andersen Stifter og ceo af restaurantkæden Grød, der har som mission at redefinere og nyfortolke grød. Har studeret rytmisk musik i London, men ændrede kurs og åbnede i 2011 sin første Grød-butik i Jægersborggade i København. Siden er det blevet til fem butikker i hovedstaden samt to go-produkter, som sælges i Irma og 7-Eleven landet over. Han holder desuden foredrag, optræder i tv-køkkener og står bag kogebogen ’Grød’.

Når vi havde musik i 1. klasse, var der aldrig nogen, der gad bassen. Den var kedelig og ikke så sej hos pigerne, så det var lidt tilfældigt, at jeg endte med instrumentet. Men lige siden har jeg været fuldstændig bidt af især den elektriske bas. Så da jeg efter gymnasiet stod jeg i et uddannelses- og fremtidsvakuum og ikke rigtigt vidste, hvad jeg skulle stille op, besluttede jeg mig for at gå all in på musikken. Jeg stoppede med at drikke og ryge og begyndte at meditere og spise sundt, deriblandt masser af grød. I virkeligheden havde jeg en ret mærkelig hverdag som 20-årig. Jeg spillede bare sindssygt meget, kom ind på mgk (musikalsk grundkursus, red.) og året efter på musikkonservatoriet i London.

Derfor er det da stadigvæk 100 procent vemodigt at kigge på kontrabassen

Men det er en utaknemmelig branche. Som musiker ved man aldrig, om man har et job næste dag, og i det hele taget var livet ikke sindssyg fedt i London. Det var en stressende by, jeg fik en kæreste i Danmark og oveni en skulderskade, så jeg ikke kunne spille så meget, som jeg gerne ville. Samtidig var London stedet, hvor min passion for grød blev stærkere og stærkere – og til sidst sagde jeg til mig selv: Nu tager du tilbage til Danmark og prøver noget nyt. Og så startede jeg Grød.

I virkeligheden ser jeg mange paralleller mellem Grød og musikken. Jeg vil gerne vise, at grød kan meget mere, end man egentlig tror, at det simpelt hen kan gøre hverdagen federe. Det handler musik også om. At man har noget på hjerte, man gerne vil berige andre menneskers liv med. At man nyfortolker eksisterende opskrifter eller melodier for at sprede fed energi. Måske tænker nogle, at det er en lidt søgt sammenhæng, men jeg ser altid tydelige paralleller mellem de ting, jeg har passion for.

Derfor er det da stadigvæk 100 procent vemodigt at kigge på kontrabassen. Eller melankolsk nærmere, især når jeg savner musikken ekstra meget. Jeg har også et billede af min mor, som er død, hængende, og det er vel ligesom min måde at omfavne fortiden på i stedet for at gemme den væk.

Og rent æstetisk er den også bare rigtig fed, må jeg indrømme. Voldsom, højere end de fleste mennesker og totalt bombastisk. Jeg kan virkelig godt lide, når noget bryder grænserne for, hvad normale dimensioner er. Træet er helt specielt, superpatineret og slidt. Det giver en varme og ro – nærmest som om der er et menneske derinde. Hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg også, det er pisseblæret at have en kontrabas derhjemme, lidt ligesom at komme fra en familie, der har klaver. Der er lidt borgerlig kreativitet over det, hvilket giver en helt anden dimension til min selvopfattelse og personlighed.