Lige noget for studerende: Australske forskere har skabt en skrifttype, der får dig til at huske bedre Studerende vil bedre kunne huske deres noter, hvis de skriver og læser med fonten 'Sans forgetica', siger forskere fra RMIT.

Den er bøvlet at læse.

Det er den korte forklaring på, hvorfor en ny skrifttype udviklet af australske forskere, skulle det gøre det lettere at huske det, du har skrevet.

'Sans forgetica', hedder skrifttypen, som er udviklet på australske Royal Melbourne Institute of Technology af forskere i adfærdspsykologi og designforskere.

Finten med skrifttypen er, at de manglende bidder rundt omkring i bogstaverne gør, at hjernen automatisk forsøger at gøre bogstaverne færdige - og derfor bliver nødt til at bruge mere regnekraft, læse langsommere, og du kommer dermed til at huske det, der står, bedre.

»Når vi vil lære noget og huske noget, så er det godt at få tilføjet en lille smule modstand til læringsprocessen, for hvis noget er for let, efterlader det ingen hukommelsesspor«, siger Janneke Blijlevens, der er en af forskerne bag projektet.

Hun siger, at det handler om at indlægge tilpas meget af det, forskerne kalder »ønskværdigt besvær« i læseprocessen.

»Hvis noget er for svært, efterlader det heller ikke noget hukommelsesspor, så det handler om at ramme den gyldne middelvej«, siger hun til The Guardian.

Skrifttypen er udviklet i samarbejde med 12 studerende og er afprøvet på 400 studerende. Her viser de første forsøg, at deltagerne huskede 57 procent af en tekst skrevet i 'Sans forgetica' modsat 50 procent af en tekst skrevet i almindelig Arial.

Du kan se mere og hente skrifttypen gratis her. Eller læse hele artiklen skrevet med 'Sans forgetica' herunder.