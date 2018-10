Ugens kiksede design: Gråt gør intet godt for Mogens Lassens berømte lysestage I takt med at Kubus-stagen er udkommet i nye materialer og farver, har den ikoniske lysestage mistet stadig mere appel. Nu fås den i en modegrå farve, som suger al arkitektur ud af stagen, skriver designskribent Lars Hedebo Olsen i denne klumme.

Vi er nok mange, der drømmer om at vinde i Lotto en dag, så vi kan købe vores egen Mogens Lassen-villa. Mogens Lassen (1901-1987) var så god til at fortolke den internationale funktionalisme og især den schweiziske arkitekt Le Corbusiers tanker om moderne måder at bo og bygge på, at hans huse fremstår som noget af det fineste, man kan komme til at bo i.