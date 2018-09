Ugens kiksede design: Ingen gider at se dit smadrede køkken på Instagram Instagram er blevet stedet, hvor vi blærer os med vores boligindretning. Men også hvor vi deler ideer og henter inspiration. Og bliver frustreret, skriver designskribent Lars Hedebo Olsen i denne klumme.

FOR ABONNENTER

Skal man være sikker på at få mange likes på det sociale medie Instagram, skal man ikke dele et foto af sit smadrede køkken. Det gider ingen se på. Men et håndlavet krus med mælket kaffe, hvor man i den medfølgende tekst fortæller, at man nyder en kop kaffe på den mest solfyldte plet i lejligheden. Dét kan folk lide.