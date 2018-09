Design handler om brug og æstetik, og det er ud fra de kriterier, at vi vurderer, om de mange stykker design, der hele tiden kommer på markedet, kan tåle et grundigt eftersyn.

Ugens mest interessante design: Smykkekunstner har skabt hundredvis af fingerringe i en smuk kombination af træ og plexiglas Folk, der samler på smykker, gør det ikke kun for at bære noget smukt. De gør det også for at skabe relationer til andre mennesker og for at fortælle historier, skriver designskribent Lars Hedebo Olsen i denne klumme.