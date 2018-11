Design handler om brug og æstetik, og det er ud fra de kriterier, at vi vurderer, om de mange stykker design, der hele tiden kommer på markedet, kan tåle et grundigt eftersyn.

Ugens mest interessante design: Efter 25 år med møbelklassikere vil Dansk Møbelkunst selv designe møbler. Det begynder heldigvis godt Det ligner et stykke arkitektur og er tungt som et ondt år, det spisebord, som Michael Anastassiades har tegnet for Dansk Møbelkunst. Men det fås næsten ikke flottere, skiver designskribent Lars Hedebo Olsen i denne klumme.