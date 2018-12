Design handler om brug og æstetik, og det er ud fra de kriterier, vi vurderer, om de mange stykker design, der hele tiden kommer på markedet, kan tåle et grundigt eftersyn.

Ugens mest interessante design: Krukken Mariah Carey ville hverken sætte sig i Børge eller Wegner Det kan godt være, at vi er berømte for vores møbelklassikere, men da den amerikanske popdiva spillede i København forleden, insisterede hun på at være omgivet af hvide lædersofaer, skriver designskribent Lars Hedebo Olsen i denne klumme.