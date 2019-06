Synes du, at krukken her ligner en spand?: Cylinderformen gør krukken til det perfekte lærred

Det kan godt være, at den klassiske cylinderform ligner en spand. Men udsat for den rigtige keramik og den helt perfekte brænding eller glasur er cylinderformede krukker reelt små mesterværker.

Synes du, at krukken her ligner en spand?:

FOR ABONNENTER

Den helt klassiske krukke er en af de mest indtagende keramiske former. Ikke den buede krukke eller den høje slanke vase, men den traditionelle cylinder, der nærmer sig en spand. Oprindelig har den været brugt til opbevaring af vand, mad eller andre ting, man har skullet passe på. I dag fungerer cylindere mest som dekorative elementer i boligen – og som en form for lærred for mange keramikere, der kan slå sig løs med glasurer og dekorationer på de store flader.