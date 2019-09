Skuespiller Maria Rossing: »Jeg får næsten lyst til at ryge pibe, når jeg sidder i mit hjørne«

Maria Rossing elsker at skabe små kulisser, der hensætter hende i helt særlige stemninger. Det fortæller skuespilleren, som i et hjørne af lejligheden har indrettet sig med arvestykker og design.

Hvis jeg boede alene, ville mit hjørne i arbejdsværelset helt sikkert sprede sig til kulisser og stillebens alle vegne. Jeg ville have ekstremt mange ting, samle på alt muligt og organisere det i små grupperinger. Det er der ingen tvivl om. Det går bare ikke, fordi min mand er helt modsat. Han kan bedst lide, at der slet ingen nips er, og derfor indretter jeg mig indimellem lidt autonomt. Nu må vi se, om det her hjørne også bliver et midlertidigt tableau.