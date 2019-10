I Dennis Knudsens soveværelse: ​​»Det bedste, jeg ved, er, når min rengøringsmand har været forbi og har redt sengen toptjekket med nystrøgne lagner og puder«

Dennis Knudsen er lige blevet alenefar, og med et lille spædbarn er der vendt godt og grundigt om på døgnrytmen. Han priser sig derfor lykkelig for mørklægningsgardiner.

Normalt står jeg op og tisser et par gange om natten, for jeg er jo blevet en voksen herre, som drikker te og kaffe om aftenen. Efter at jeg er blevet far og deler soveværelse med min lille baby, bliver det dog hurtigt til fem opvågninger med mad og skiftning, og det kan jeg godt mærke. At jeg nogle gange er lidt træt.