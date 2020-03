Vintage-ekspert Pia Storm har altid genbrugstøj på: »Nogle gange føler jeg mig som et omvandrende museum«

Pia Storms passion for vintagetøj har vokset sig så stor, at hun i dag både blogger, holder foredrag og har skrevet en bog om emnet. Og hvis det stod til hende, tog hun overdådige vintagekjoler på hver eneste dag, fortæller hun og viser sine 200 kjoler frem.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

»På et tidspunkt faldt jeg over en smuk rød kjole fra 1950’erne, som sad helt anderledes på min krop end noget andet tøj, jeg nogensinde havde haft på. Jeg har en klassisk feminin silhuet med talje og hofter og ikke den der helt flade mave, man helst skulle have i 00’erne. Det var virkelig et aha-øjeblik, at det ikke var min krop, der var forkert, når jeg altid jagtede meget stramme jeans, jeg ikke kunne komme ned i. Men at nutidens kropsideal bare ikke passede til mig.