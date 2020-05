Trendy farve: Designerkollektiv har gjort den blå indigofarve så hot, at rapperen og modemanden Kanye West lige kiggede forbi

Et designerkollektiv har gjort plantefarvning så hot, at selv musikeren Kanye West har været på besøg hos dem i Japan for at se, hvordan de indfarver tekstiler på traditionel vis. Politiken var med, da det japanske designkollektiv var i Danmark for at give teknikken videre.