Charlotte Serup: »Som keramiker er den allerstørste udfordring at få det til at løbe rundt«

Jeg er vild med det her fag, fordi jeg ikke kan kontrollere det. Leret opfører sig, som det selv vil, og overrasker mig stadigvæk efter 30 år, når jeg eksperimenterer med formerne, dykker ned i brændingsteknikkerne og nørder glasurerne. Mine metoder er ret langsommelige, for jeg håndmodellerer alle formene og laver selv mine glasurer, som jeg maler på med en pensel. Det giver en styrke og malerisk skønhed i overfladen – og en kompleksitet, som jeg synes er interessant.

Der findes jo nok brugsgenstande ude i verden, så jeg skaber, fordi jeg ikke kan lade være. Lige siden håndarbejde og sløjd i folkeskolen har jeg elsket at forsvinde fuldstændig væk i teknikkerne, når jeg arbejder med mine hænder. Det er der, jeg leger. Der, jeg gør, hvad jeg har lyst til, får ideer, afprøver, reflekterer og får svar på nogle spørgsmål, jeg stiller til materialet. Når det lykkes, føler jeg mig lykkelig. Intet mindre. Lige så høj jeg kan være i processen, lige så tung, trist og ked af at det kan jeg også blive, hvis noget bare ikke virker, når det kommer ud af ovnen. Det er meget følsomt – og måske derfor, jeg føler mig så levende, når jeg står midt i det.

I en periode har jeg prøvet at gøre det nemmere for mig selv. Især når jeg har haft store ordrer til butikkerne, har jeg taget industrielle metoder i brug og for eksempel sprøjtet glasuren på i stedet for at male. Men det bliver for pænt – og jeg føler mig som en fabrik, når jeg står og masseproducerer. Jeg er så glad og taknemmelig for, at andre køber min keramik, men forretningerne tager cirka halvdelen af udsalgsprisen. Jeg ved ikke, hvad de andre keramikere gør, men jeg kan ikke være den eneste, der synes, det er en dårlig forretning. Det er altid et dilemma, men jeg har trukket mig mere og mere fra butikssalget på det seneste. Så kan jeg puste ud og finde ud af, hvad jeg nu skal udvikle.