Designanmelderen: Altså, er æstetikken helt underordnet, når det handler om klimatiltag?

Politikerne har en ambition om, at stadig flere af os vil skifte vores benzin- og dieselslugende biler ud med elbiler. Klimarådet har anbefalet, at vi skal sigte efter at nå 1 million elbiler i Danmark i 2030, og med en aftale i december fandt regeringen finansiering til, at der til den tid kan være 775.000 el- og hybridbiler på vejene.

Foreløbig kender jeg kun en, der har købt en elbil, og han fabler allerede om et problem, som vi nok skal komme til at høre mere om i fremtiden: Hvor kan man lade sin bil op?

Der er tilsyneladende så megen rift om ladestandere, at folk bruger timer på at planlægge, hvornår de kan komme til at lade deres biler op, for selv om antallet af ladestandere stiger, så er der ikke mange lynladere imellem, hvilket betyder, at folk optager ladestandere i timevis. Det er uhensigtsmæssigt, men på sigt vil det nok ændre sig, i takt med at teknologien bliver bedre, og der kommer flere ladestandere over hele landet.

Men med udsigten til, at der kommer flere ladestandere, er der desværre også udsigt til endnu flere rædsler i det offentlige rum. Der er rimelige restriktioner, når det handler om, hvordan vores bygninger må se ud, og der er også regler for offentligt design. Men når det kommer til ladestandere, virker det, som om der er fuldkommen frit lejde. Hvis du har lyst til at stille ladestandere op, der ligner overdimensionerede postkasser, så gør du bare det. Har du fundet en mere spinkel løsning, som til gengæld bliver snavset i løbet af få minutter, så er det også helt i orden.