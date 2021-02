Kunstner: »Tiden er den store bussemand, som vi alle er underlagt, og den skal gøres til en ven, ikke en fjende«

Når keramiker Inge Vincents ruller ler til en vase ud i tynde plader, holder tid op med at være et abstrakt begreb.

»Fra det øjeblik, jeg lægger en klump ler på bordet, er timingen afgørende. Jeg skal finde præcis det tidspunkt, hvor materialet kan rejses op. Det kollapser, hvis det er for blødt, og det bliver hårdt, hvis der går for lang tid«.

Det optimale tidspunkt i lerets udvikling kaldes for ’læderhårdt’, men man kan desværre ikke sætte et stopur til at vise, hvornår det indtræffer. Tiden er afhængig af omgivelserne. Processen er langsom, når det er køligt og fugtigt vejr, men på en tør sommerdag kan keramikeren stort set ikke nå at forme leret, før det bliver stift og knækker.