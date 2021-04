Ny dansk opfindelse vil gøre snaskede lædermøbler til fortid

De fleste kan nok huske, at de har siddet i en lufthavn og tænkt på, hvor snasket alle overfladerne forekommer.

I takt med at stadig flere mennesker rejser, kommer der stadig mere pres på lufthavnene, hvor vi ofte skal vente i mange timer og derfor har brug for at indtage kaffe og mad, ligesom vi har brug for steder, hvor vi kan slænge os.

Sådan var det i hvert fald, før coronaen satte ind og satte en stopper for vores rejseaktiviteter, men sådan bliver det måske igen, når folk er blevet vaccineret, og vi atter kan drage ud i verden. Men fremover vil der nok være større fokus på hygiejne, som ikke kun handler om, at vi skal huske at vaske hænder og ikke nyse hinanden lige ind i ansigtet.

For samtidig med at man gerne vil have, at overfladerne er fri for bakterier, så er det jo heller ikke til at holde ud, hvis hele verden skal indrettes som et sterilt laboratorium. Vi vil stadig gerne have bløde møbler, bordplader i varmt træ og hyggelige lampeskærme. Alt sammen noget, der kan samle både støv og snavs, men som bløder vores omgivelser lidt op, så vores kroppe kan slappe af.