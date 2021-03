Møbelsnedkeren har givet sit skuffedarium hug med en økse. Derefter har han brændt det af. Det er overlegent håndværk

Indtil sidste forår var det en fast tradition, at den danske Mindcraft-udstilling blev vist på den store designuge i Milano.

Mindcraft var i mange år været et af Statens Kunstfonds flagskibe, og år efter år var udstillingen et overflødighedshorn af det bedste inden for dansk kunsthåndværk. Designugen i Milano er et traditionelt trækplaster for designinteresserede fra hele verden, og for flere kunsthåndværkere har deltagelsen i Mindcraft sat gang i deres karriere, så de i dag udstiller på nogle af de bedste gallerier rundtomkring i verden.