Ikonisk sko kommer i lyserød udgave

Sutsko. Siden 1971 har butikskæden Irma solgt maosko i Danmark. Skoene, der er lavet i bomuld, var oprindelig røde, og de første blev revet væk af danske kunder, der ville have noget blødt på fødderne.

Det var Irmas legendariske direktør, Børge Olsen, der købte det første parti, som bestod af 17.000 par sko, og fordi skoene var sådan en succes, har de været i butikskædens sortiment lige siden – mest i sorte og blå farver.

Fordi det er 50 siden, at de første maosko blev solgt i Irma, vil man fra næste uge kunne få en jubilæumsmodel i lyserød. Det er ikke første gang, at Irma laver en særmodel. Det gjorde man også, da Kinas leder Mao Zedong døde i 1976. Dengang var det en hvid udgave af skoen, der landede på hylderne, for i Kina er farven hvid forbundet med sorg.

I mange år holdt Irma fast i at kalde skoen for en maosko og fik faktisk patent på varemærket i 1994 efter en lang proces med flere indvendinger fra blandt andre Dansk Sprognævn. Senere er man dog gået over til at kalde skoen for en kinasko, hvilket nok også er mere korrekt, da det jo ikke var Mao Zedong, der opfandt den. Under Maos ledelse, fra kommunisterne tog magten i 1949 til hans død i 1976, blev de billige bomuldssko en del af den uniform, som mange kinesere iklædte sig for at leve op til Maos ideal om at skabe et kommunistisk lighedssamfund, hvor man skulle leve og gå klædt som fattige bønder.

Kinaskoen er dog stadig en del af mange kineseres beklædning, for skoene er både komfortable og billige. I Kina kan man tilmed få dem med gummisåler, hvilket er praktisk, hvis det regner, og er man heldig, kan man også finde dem i riflet fløjl. Lyserøde er mere sjældne, og Mao Zedong ville nok betakke sig for den kulør.