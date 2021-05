5 hjerter: Guldsmed har lavet uret Relax, hvor logoet ligner en nar. Det kunne man godt få lyst til at sende til kendisser, der optræder på tv med kæmpe Rolex-ure

Skulle Kim Buck være noget andet, ville han vist være orgelbygger. Da han sidste år fik et ophold på Statens Værksteder for Kunst, brugte han ikke tiden på at udforske det smykkefelt, han har arbejdet i de seneste 40 år, men derimod på at bygge orgelpiber.

Seks piber har han frembragt, som er pakket ind i træ og udstyret med røde greb, som man skal trække i, hvis man vil høre kammertonen, som Kim Buck fortolker den. Orgelpiberne stikker lige op i luften på et podie, og de er så indbydende, at man iler hen til dem, før man får kastet et blik rundt i lokalet, der er fyldt med Kim Bucks smykker.

Hvor tit er det lige, man kan høre en kammertone, der for sjov kaldes ’Messerschmidt’, og som er pivfalsk? Eller få lov til at trække i et håndtag, hvorpå lyden af to piber vælder ud i rummet for kort tid efter at få selskab af en panfløjte fra en anden pibe? Det kan man lige nu i Bygning A, der er tilknyttet udstillingsstedet A. Pedersen ved Kløvermarken på Amager.