De kalder ham verdens bedste glaspuster. Det passer vist

Han blev født i 1934 på glasproduktionsøen Murano i Venedigs lagune. Hele familien var glaspustere, men alle sagde, at han skulle finde et andet erhverv. En dag, da han spillede fodbold, kom han til at skyde en bold ind på et værksted, og da han havde hentet bolden, var han solgt. Ilden, det smeltende glas, formerne. Da vidste Lino Tagliapietra, at han skulle være glaspuster, og allerede som 11-årig kom han i lære, og 21 år gammel kunne han kalde sig maestro vetrario, glasmester.

Lino Tagliapietra gik i familiens fodspor og arbejdede i mange år som glaspuster på Murano, indtil han i slutningen af 1980’erne besluttede, at han ville bruge al sin tid på sine egne værker som selvstændig kunstner.