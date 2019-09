Pennywise er tilbage: Anden del af gyseren ’It’ fuldender en nyklassiker

FOR ABONNENTER

For to år siden skrev Andrés Muschietti gyserhistorie ved at gøre klovnen Pennywise fra Stephen King-romanen ’IT’ fra 1986 til en af de uhyggeligste figurer i filmhistorien. Det var med første del af filmatiseringen af Kings kanoniske værk ’Det Onde’, og her i anden del er klovnen godt nok på spil igen i Bill Skarsgårds skikkelse, men den er knap så nervefrysende denne gang. Måske fordi den så hurtigt indtager manegen i fuldt projektørlys uden den mystik, den sneg sig frem med i første del.