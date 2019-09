Animationfilm skyder forbi: Felix er pattet, men skrækscenerne er for teenagere

Kinesisk animation, tilmed teknisk imponerende, er vi ikke forvænt med. Men den skal nok have bedre greb end denne film om to andre afgørende faktorer: målgruppe og fortælledisciplin.

Advaret af sin dorske far vil friske Felix alligevel ud i verden og finde sin mor i ’Kattopia’. Og så må fatter og papegøjen Arald (tak til ’Rio’) følge efter for at redde Felix (tak til ’Find Nemo’) fra en dæmonisk karl, der burde have besøg af Dyrenes Beskyttelse (tak til asiatiske actionthrillere – for voksne!).











Felix på vilde eventyr Animation. Biografpremiere. Instr.: Gary Wang. Kina, 2018. 88 min.

Forbilledernes respekt for en histories indre konsekvens savnes, og Felix er pattet, men skrækscenerne er for teenagere. Kattens også! (K)om igen, Kina!