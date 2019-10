»Det ansigt glemmer du aldrig«: Joaquin Phoenix gør Jokeren uhyggeligt troværdig som psykisk syg

FOR ABONNENTER

Jeg vil vove den påstand, at hvis du ser ’Joker’, vil du aldrig glemme Joaquin Phoenix’s ansigt som Arthur Fleck, der over to timer forvandler sig til Batmans arvefjende Jokeren. I en og samme mimik griner han katatonisk og græder inderligt, så man næsten ikke kan se forskel, når han som en seismograf sitrer under presset fra en fordærvet storby.