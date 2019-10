Nu skal vi vinde: Seerne får lov at bestemme sange til årets Melodi Grand Prix

Så må guldet være vores.

Sidste år endte den danske sang ’Love is Forever’ sunget af Leonora på en 12. plads i Eurovision Song Contest.

Med nye tiltag til Dansk Melodi Grand Prix 2020 kan det være, at vores chancer bliver bedre til næste år.

Nu kan du nemlig være med til at udvælge sangene.

Kender du vejen til det danske guld?

Et af de nye tiltag er fokus på den musikalske bredde, hvor sangene skal have længere levetid.

Radiochef i DR, Gustav Lützhøft, fortæller i en artikel til DR:

»Sangene i Dansk Melodi Grand Prix skal gerne blive endnu mere varierede end tidligere, så flere kan se deres musikinteresse afspejlet i showet. I det hele taget vil vi gerne have, at musikken i Dansk Melodi Grand Prix får en endnu større betydning for flere, samler Danmark om musikken og sangskrivning og inviterer endnu flere til at være en del af Dansk Melodi Grand Prix«.

Indsend din sang Du indsender din sang til Dansk Melodi Grand Prix 2020 her. Vær opmærksom på, du skal sende dit svar senest den 1. november.

Derfor giver DR dig nu muligheden for at indsende dit bud på, hvordan en sang, måske endda en vindersang, til Dansk Melodi Grand Prix skal lyde.

Oceaner af tid til at gennemtænke et kæmpe vinderhit har du dog ikke, fristen for indsendelse af sange er 1. november.

Lyt, stem og lad os vinde

Lyt med, når P4’s lyttere får lov til at sende tre sange videre til selve tv-showet Dansk Melodi Grand Prix.

P4 udvælger i alt ni sange på baggrund af de indsendte bud på et ægte vinderhit. Blandt de ni bud kan lytterne for første gang stemme på hvilke tre sange, de mener, har vinderpotentiale.

December er afsat til julemusikken, men i januar skal du spidse ører, når P4 spiller de ni bud, og hvor du har mulighed for at bidrage med din stemme.

»Ved at invitere P4’s lyttere ind allerede i indløbet til showet, sikrer vi, at vi kommer ud i hele landet og er med til at give danskerne et bedre indblik i musikken, udvælgelsesproceduren og kunstnerne bag musikken. Og helt konkret får de en stemme i udvælgelsen - præcis som de har i selve grandprixet og i Eurovision«, forklarer radiochef Gustav Lützhøft.

Du behøver ikke vente

Hvis du er en superfan, eller måske bare gerne vil høre sangene til Dansk Melodi Grand Prix, så er der godt nyt til den utålmodige.

Alle ti finalesange bliver udgivet måneder før showet. De bliver tilgængelige på streamingtjenester og til afspilning i radioen i starten af de nye år.

Det betyder, at du har hele to måneder til at indøve sangene, så du kan synge med for fuld smadder, når Dansk Melodi Grand Prix afholdes i Royal Arena i Købenavn 7. marts.

»På den måde håber vi, at vi kan skabe en endnu større fest, når det er tid til selve showet«, siger Gustav Lützhøft.