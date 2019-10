Fans køber store billboards på Times Square for at få alternativ version af dårlig storfilm

En stor gruppe mennesker nægter fortsat at anerkende, at superheltefilmen ’Justice Legaue’ fra 2017 var noget rod. Nu har de købt kæmpe lysreklamer på Times Square for at få Warner Brothers til at udgive, hvad fans mener må være en bedre version af filmen.

Stod man på Times Square i New York i weekenden, ville man se nogle helt særlige slogans på nogle af pladsens gigantiske lystavler.

#RTSnyderCut stod der blandt andet under et stort billede af skuespilleren Jason Mamoa sammen med citatet: »Jeg er også besat af det«.

Der var ikke en reklame for et nyt tøjmærke eller en læskedrik. Det er endnu engang de dedikerede fans af DC’s superhelteunivers, der forsøger at presse Warner Bro. til at frigive en særlig version af filmen ’Justice Legaue’ fra 2017. Anledningen var den store årlige mediebegivenhed Comic Con.

»Vi er klar over, at I allerede har givet så meget, og har derfor besluttet, at vi stadig kan skabe en masse omtale i New York«, skriver fundrasierne noget selvmodsigende på Gofundme.com.

Men okay, denne gang bad de også kun om 41.000 kroner.

Tidligere har de bedt om 100.000 og 175.000 kroner til forskellige happenings, og hver gang har et utal af fans hostet op med større eller mindre beløb i håbet om at se deres idoler bragt til live på den helt rigtige måde. Der findes også en underskriftsindsamling med over 6.000 underskrifter.

Oprindelig instruktør måtte gå

Filmen om Batman, Wonderwoman, Cyborg, The Flash og Aquaman (Mamoa) levede nemlig på ingen måde op til, hvad fans oganmeldere havde håbet.

Det har skabt en forjættet fortælling om, at der findes en ikke færdiggjort version af superhelteeposet, sådan som den oprindelige instruktør Zack Snyder ville have det. Instruktøren har da også selv bekræftet, at hans version findes.

Snyder måtte trække sig fra filmen under postproduktionen, da hans datter begik selvmord. Det var derfor Joss Whedon, der endte med at færdiggøre, hvad der i drømmen skulle havde været den første ’Avengers’-film for DC-universet.

Zack Snyder lagde selv et billede af de skiftende lystavler op på det sociale medie Vero og udtrykte sin taknemmelighed:

»Det her er virkelig fantastisk og jeg er mundlam og ydmyg over for støtten og kærligheden«.

Warner Bros. slog fast i 2018, at de ikke kommer til at udgive Zack Snyders version af ’Justice League’. Det skrev Wall Street Journal.

Al overskud fra de mange forsøg på at få frigivet ’The Snyder Cut’ er gået til organisationer, der har fokus på selvmordstruede og folk med mentale problemer.