Børnefilm fjernet fra biografer: Bruger Kina ny Dreamworks-film til propaganda?

Den nye animationsfilm ’Den lille afskyelige snemand’ er koproduceret af et kinesisk firma, og noget tyder på, at de har brugt filmen som en måde at promovere det kinesiske verdensbillede på. Nu er den blevet fjernet fra vietnamesiske biografer.

Vietnams kulturminister har besluttet at fjerne Dreamworks’ nye animationsfilm ’Den lille afskyelige snemand’ fra de vietnamesiske biografer på grund af det, der ligner en skjult politisk provokation fra Kina.

Det skriver flere udenlandske medier.

Det sker, efter at flere vietnamesere lagde et billede op fra filmen og enten undret sig eller direkte krævet, at regeringen reagerede.

Konkret handler det om, at der på et tidspunkt i baggrunden ses et verdenskort, hvor der er tegnet en stiplet linje i Det Sydkinesiske Hav. Den såkaldte 9-dash line. Et havområde, som Kina mener at have historisk ret til, selv om en domstol allerede i 1982 erklærede, at det ikke er tilfældet.

'Abominable,' the animated movie produced by Dreamworks & Shanghai-based Pearl Studio, has been pulled from theaters in Vietnam after viewers noticed a map apparently depicting China's 9-dash line in the East Sea. (Screenshot & 'X' via Zing.) pic.twitter.com/S2OUR6xyu2 — Mike Tatarski (@miketatarski) October 14, 2019

De seneste år er konflikten begyndt at ulme igen mellem Kina, Vietnam og Filippinern, der er uenige om, hvem der egentlig har ret til området mellem de tre asiatiske lande. Så sent som i juli provokerede Kina ved at lave en større energiundersøgelse i havet, der kontrolleres af Vietnam.

Kina kan være indblandet

Flere tvivler på, at placeringen af kortet i filmen skulle være en fejl.

’Den lille afskyeslige snemand’ er nemlig en koproduktion mellem amerikanske Dreamworks og kinesiske Pearl Studio. Et animationsstudie, der er ejet af det kinesiske underholdningskonglomerat China Media Capital, der blandt andet støttes af den kinesiske regering.

Dreamworks har ikke selv kommenteret den problematiske stiplede linje.