Pornhub opgiver samarbejde med producent anklaget for sexhandel: Men videoerne kan man stadigvæk se

Pornohjemmesiden Pornhub fjerner nu siden Girls Do Porn efter anklager om sexhandel og manipulation af kvinder.

Tilbage i juni i år sagsøgte 22 kvinder den uafhængige side Girls Do Porn for at manipulere dem til at udføre seksuelle akter på kamera. Det skriver Vice i en række artikler.

Pornhub, en af de mest besøgte hjemmesider i verden, afbrød dog ikke samarbejdet med Girls Do Porn og fortsatte med at promovere siden som en »indholdspartner«, som Pornhub tjener penge på.

Efter udtalelser fra anklagerne og deres advokater om, at de selv samt over 100 kvinder var blevet »løjet for« og »mobbet« af Girls Do Porn, blev videoerne med de enkelte anklagere fjernet fra Pornhub. De blev dog kun fjernet fra Pornhubs officielle Girls Do Porn-kanal, men ikke fra resten af deres side.

Efter at det er blevet offentliggjort, at ejerne af Girls Do Porn er arresteret og tiltalt for flere tilfælde af sexhandel, har Pornhub imidlertid valgt at fjerne partnersiden. Videoerne fra Girls Do Porn kan dog stadigvæk findes på både Pornhub og Youporn, som begge er ejet af MindGeek.

De 22 anklagere har blandt andet sagsøgt produktionsselvskabet for svindel og følelsesmæssig skade. Kvinderne hævder at have været udsat for chikane, depression og selvmordstanker som følge af medvirkningen i videoerne.

Micheal Pratt, ejeren af Girls Do Porn, fotografen Mathhew Wolfe samt skuespiller og direktør på videoerne Ruben ’Andre’ Garcia er alle blevet sagsøgt af de 22 kvinder for at lyve om, at videoerne var modelarbejde og ikke porno, tvunget kvinderne til at have sex på kamera og dertil løjet om, at videoerne kun var til DVD.