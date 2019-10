Trods en tandpine af klicheer: Den nye 'Zombieland' er et stykke olieret mekanik, der gør, hvad den skal

FOR ABONNENTER

At Ruben Fleischers ’Zombieland’ blev et kommercielt hit i 2009, var lidt af en overraskelse. Det var året før, at premieren på ’The Walking Dead’ satte zombierne fri i mainstreamkulturen, og de fleste levende døde ragede rundt i kultfilm. Ikke mindst i selvironiske gyserkomedier som for eksempel ’Mutant Vampire Zombies from the ’Hood!’, ’Silent Night, Zombie Night’ og ’Doctor S Battles the Sex Crazed Reefer Zombies: The Movie’.