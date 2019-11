»Det her er en fantastisk bekræftelse«: Sønderjysk lavbudgetfilm vinder international pris

Den sønderjyske film ’Onkel’, der har lokale amatørskuespillere i hovedrollerne, vandt i går hovedprisen på Tokyo International Filmfestival, Tokyo Grand Prix.

‘Onkel’ er lavet for 3,5 millioner kroner med støtte fra Det Danske Filminstitut. Det er den 39-årige instrutør Frelle Petersens anden spillefilm. Han står også bag filmen ’Hundeliv’ fra 2016.

Filmen foregår i instruktørens hjemstavn, Sønderjylland. Den 27-årige Kris har boet hos sin onkel på et mindre landbrug i Sønderjylland, siden hendes far tog sit eget liv, mens hun gik i gymnasiet. Efter et slagtilfælde tøffer onklen nu rundt med sin rollator, mens det er Kris, der malker, muger og smører madder.

Da Kris redder en kalv under en fødsel, bliver hun interesseret i dyrlægefaget og udvikler et venskab med den snakkesalige dyrlæge Johannes. Og bliver opmærksom på, at der også findes et liv uden for gården.

Instruktør Frelle Petersen har boet på den gård, hvor filmen foregår, både under skriveprocessen og under optagelserne til filmen. Skuespillerne har han castet inden for en radius af 15 kilometer, skriver Det Danske Filminstitut.

Peter H. Tygesen, der debuterer som skuespiller i rollen som onklen, er født og opvokset på gården, og han er også i virkeligheden onkel til Jette Søndergaard, der spiller Kris. Rollen som Kris er Jette Søndergaards anden filmrolle. Hun spiller også med i Frelle Petersens debutfilm ’Hundeliv’, der var udtaget til Seattle Filmfestival og nomineret til en Bodil. Ole Caspersen, der spiller dyrlægen Johannes, er også selv dyrlæge og debuterer som skuespiller i ’Onkel’.

Forud for festivalen sagde instruktør Frelle Petersen til Det Danske Filminstitut, at filmen måske kunne være interessant for det japanske publikum, fordi mange voksne børn tager sig af deres forældre i Japan, når de er blevet ældre.

»Og ’Onkel’ handler netop om en ung kvinde, der tager sig af sin slidte onkel og forsøger at balancere det med egne drømme og ambitioner«, sagde han.

Ifølge netmediet Kulturmonitor, der tirsdag talte med instruktøren i Tokyo, kommer det alligevel bag på ham, at filmens »sønderjyske og kulsorte humor« også brænder igennem i Japan.

»Jeg har altid fået at vide, at min humor er så sønderjysk og kulsort, at den kun hører til i netop Sønderjylland. Det her er en fantastisk bekræftelse af, at både filmens humor, men også dens problemstillinger og følelser taler et universelt sprog«, siger han til netmediet.

’Onkel’ er også blandt de fem film, der er indstillet til Politikens Talentpris under filmfestivalen CPH PIX i næste uge. Prisen uddeles 17. november i Grand Teatret i København til en dansk film, som er instrueret af et nyt talent i 2019.

’Onkel’, der fik sin verdenspremiere på festivalen i Tokyo, vises på CPH PIX i næste uge og har dansk biografpremiere 14. november.