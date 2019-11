Den afdøde filmstjerne James Dean skal spille med i ny film

Den afdøde filmstjerne James Dean vender tilbage på skærmen i en ny film næste år.

Ved hjælp af computergenerede billeder - som i daglig tale kaldes CGI- har det været muligt at genskabe skuespilleren, der døde som 24-årig i en bilulykke i 1955.

James Dean skal spille karakteren Roger i filmen ’Finding Jack’, der foregår under Vietnam-krigen.

Den unge skuespiller blev et stilikon særligt efter sine optrædener i filmene ’Rebel Without a Cause’ - på dansk ’Vildt blod’ (1955) - og ’East of Eden’ - ’Øst for paradis’ (1955).

Instruktørerne bag ’Finding Jack’, Anton Ernst and Tati Golyk, har fået lov til at bruge James Dean i filmen af hans familie.

»Vi ledte længe efter den perfekte karakter. Efter måneders research valgte vi James Dean«.

»Vi er meget stolte over, at hans familie støtter os, og vi vil gøre alt for, at hans eftermæle som en af de største filmstjerner nogensinde bliver holdt intakt«, siger de til The Hollywood Reporter.

Computerbilledet af Dean vil blive lavet via ægte billeder og optagelser af skuespilleren.

En anden skuespiller vil lægge stemme til hans karakter i filmen.

’Finding Jack’ rammer efter planen lærredet 11. november 2020, der er Veterans Day i USA, hvor man hylder tidligere soldater.

