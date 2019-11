10 millioner bruger allerede Disneys nye streamingtjeneste: Hvorfor må danskerne ikke se med?

Vpn er en gråzone

På internetfora diskuterer danskere alligevel, hvordan man kan komme til at se den nye service med det samme.

Hjemmesiden VPN Portalen foreslår, at man bruger en såkaldt vpn-forbindelse. Et plug-in til ens internetbrowser, der kan snyde tjenester som Disney Plus til at tro, at din computer kommer fra Holland, USA eller Canada. På den måde kan man omgå den geoblokering, der ellers forhindrer Danmark i et tilgå streamingtjenesten.

Men ifølge Forbrugerrådet Tænk kan brugen af vpn være en juridisk gråzone.

Martin Salamon, der er cheføkonom hos Forbrugerrådet Tænk med speciale i forsyningstjenester og konkurrence, anbefaler normalt folk at bruge vpn-forbindelser af sikkerhedsmæssige årsager.

»Det beskytter nemlig, hvad der foregår på din forbindelse, hvilket kan være en god ting, hvis man bruger fremmed wi-fi i udlandet. Man kan ikke altid være sikker på, at andre ikke kigger eller lytter med, så her er det fornuftigt«, forklarer han.

Men når man bruger en vpn-forbindelse til at se udenlandsk indhold, kan man som forbruger komme til at bryde aftalen med udbyderen, der typisk kræver, at man befinder sig i det pågældende land. I nogle tilfælde vil man også bryde ophavsretten, når brug af indholdet i Danmark ikke er aftalt. Og selv om det aldrig har været testet ved en domstol, anbefaler Martin Salamon ikke, at man bruger en vpn-forbindelse til at se Disney Plus.

»Vi synes, at det er bedre at vente, til det kommer til Danmark«, siger han.

Tæt på Netflix

Når det sker, kan danskerne glæde sig, siger Keld Reinicke, der har haft mulighed for at prøve tjenesten for Disney.

»Jeg var meget imponeret. Det er tæt på Netflix, som man må sige stadig er den streamingtjeneste, der kører absolut bedst«, siger han.