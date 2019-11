Donald Trump - nu med hund: Grab' em by the doggy!

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Humor kan være noget sjovt noget, der ikke altid er lige til at grine ad. Som når belgierne Ben Stassen og Vincent Kesteloot i ’Dronningens Corgi’ lader Trump komme på besøg hos dronning Elizabeth og prins Philip. På Buckingham Palace får den platte amerikaner smasket et kæledyr i skridtet, så man ikke er i tvivl om, at det er tid til tilbagebetaling for den famøse »Grab ’em by the pussy«-bemærkning.