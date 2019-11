Når damerne vil have dem unge

Automatisk oplæsning Beta

Tv-serie. Dramatikeren Marnie Dickens synes, at tv-serieunderholdning skal have en sådan dybde, at man gradvis kan skifte holdninger til historiens hovedkarakterer, efterhånden som man lærer dem bedre at kende.

I hendes nye serie, BBC’s ’Gold Digger’, der har engelsk premiere i denne uge, lader en ældre kvinde sig forføre af en smuk ung mand, og er der ikke noget muggent ved ham? Har han, som man siger, rent mel i posen? Underforstået: Det har de tit nok ikke, de kønne unge slamberter! Seriens Julia, en velhavende fraskilt mor til tre, forelsker sig i den coole, glatte Benjamin. Julias voksne børn kigger på med afsky.

Det var skandaløst, da en ung bredbrystet Rock Hudson midt i Eisenhowers stærkt normative 1950’ere var gartneren, som bliver scoret af en enke med voksne misbilligende børn i melodramaet ’Med kærlighedens ret’. Det er mere end 60 år siden, og den dag i dag er det kinky, når kvinden i et forhold er ældre og/eller karrieremæssigt mere etableret end manden.

»Jeg håber«, siger Marnie Dickens til The Guardian, »at alle går til serien med forskellige holdninger. Og jeg vil håbe, at deres holdninger ændrer sig. Måske begynder de med at hade en af karaktererne, og efterhånden som de kigger videre, kan de måske alligevel godt forstå, hvorfor han eller hun opfører sig, som vedkommende gør«.