5 hjerter: Shia LaBeouf genbesøger sin barndom med en klovn af en far

Skuespiller har skrevet en kærlighedserklæring til sin egen omsorgssvigtende far, der havde så ondt i tilværelsen, at han ikke magtede at være forældre.

Shia LaBeoufs far var rodeoklovn. Hans helt store nummer var at lade hønen Henriette LaFowl løbe frem og tilbage på sin ryg, mens hans slog vejrmøller. Nogen succesfuld entertainer blev han aldrig. Til gengæld blev sønnen Hollywood-stjerne efter først at have medvirket i en række tv-serier og -film som barn.