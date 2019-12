Årets største fiasko? Kritikken hagler ned over filmudgaven af 'Cats'. Nu bliver den sendt ud i en ny version

Automatisk oplæsning Beta

Sidste uges verdenspremiere på den nye filmudgave af musicalen ’Cats’ har vist sig at være en tretrinsraket af dårligdomme for filmskaberne bag.

Først kom de dårlige anmeldelser. »En film, som vil hjemsøge seerne i generationer«, skrev The Guardian for eksempel og gav én stjerne.

Så kom den tragikomiske nyhed. Knap havde filmen fået premiere, før Universal meddelte tusindvis af biografer, at de ville udsende en ny udgave med »forbedrede visuelle effekter«.

Til sidst var der publikums benhårde dom. Sammenlagt havde ’Cats’ solgt billetter for 10,9 millioner dollars (72,4 mio. kr.) i USA og Storbritannien hen over weekenden. 34 gange mindre end den nyeste ’Star Wars’-film.

Det har været hårdt for den Oscar-vindende instruktør Tom Hooper (’Kongens store tale’, ’Den danske pige’) at færdiggøre filmatiseringen af Andrew Lloyd Webbers storsælgende musical ’Cats’ fra 1981. Til gallapremieren kunne instruktøren afsløre, at han først havde færdiggjort filmen »klokken 8 om morgenen dagen forinden«, mens nogle af filmens store stjerner som Taylor Swift, Ian McKellen, Judi Dench og Idris Elba indtog den røde løber.

Hoopers udmelding har tilsyneladende været en sandhed med modifikationer. For utilfredsheden med udseendet på de animerede, menneskelignende katte har været så stor, at Universal i fredags skrev til biografer, hvor filmen havde haft premiere, at de ville udsende en opdateret version af filmen. Det skriver amerikanske The Hollywood Reporter.

Mediet har fået fat i et notat, hvor Universal skriver, at den ændrede version indeholder »forbedrede visuelle effekter«. Forbedringen skulle angiveligt være sket efter Tom Hoopers ønske. Filmen har premiere 1. juledag i Danmark – med indkorporerede forbedringer.

Anmeldere kritiserer plot og effekter

Nyheden om de reviderede pelsede katte på to ben er mere vand på den mølle, som har gjort ’Cats’ til en prygelknabe i 2019. Forud havde de internationale anmeldere rakket filmen ned for hverken at tilføre handling til Lloyd Webbers plot eller at overføre musicalens magi til biograflærredet.

»Helheden er langt mindre end summen af delene«, skriver BBC’s anmelder med reference til filmens stjernetunge rolleliste. Han kritiserer blandt andet, at handlingen er evigheder om at komme igang, omend sangpræstationerne tilføjer nogle opløftende øjeblikke.

I New York Times mener anmelderen, at der kan skrives en doktorafhandling om tilblivelsen af dette »fejlskud«, og at det er svært at udpege, hvornår filmen når sit lavpunkt eller højdepunkt, fordi begge dele mere eller mindre er det samme.

Andetsteds hos The Hollywood Reporter bliver der langet ud efter den helt overordnede måde, som Tom Hooper og resten af filmholdet har valgt at tackle figurernes udseende på. »Foruden det overordnet set distraherende ved kattenes udseende, så er alle proportioner forkerte, hvad angår deres omgivelser«, skriver The Hollywood Reporter.

Fejlene startede i sommer

Det har før vist sig, at biografgængere er mere end villige til at trodse anmelderes hårde ord om en film. Med ’Cats’ ser det dog ikke umiddelbart ud til at være tilfældet. 72,4 millioner kroner solgte ’Cats’ billetter for på åbningsweekenden, omend det forventes, at indtjeningen vil vokse over jul og nytår.

På mange måder startede dårligdommene for ’Cats’ allerede tilbage i juli, da den første trailer for filmen blev udsendt. I dagevis efter var de sociale medier fyldt med spydige kommentarer, jokes og overraskede reaktioner på ’kattenes’ udseende. Kattene havde åbenlyst menneskebryster, Judi Dench var en kat med en pelsfrakke på, og kulisserne stemte slet ikke overens med kattenes størrelser, lød noget af kritikken.

Instruktør Tom Hooper har senere medgivet, at kritikken af traileren var medvirkende til, at en række ændringer sidenhen er blevet foretaget i kattenes udseende. Et arbejde, der altså nu har varet til efter filmens premiere.