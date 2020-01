Kun 2 hjerter: Will Smith og Martin Lawrence er pinligt bøvede i den tredje 'Bad Boys'-film

Når mænd, der gerne vil være drenge, driller hinanden med, at de er ved at blive gamle, er det sjældent sjovt for udenforstående. Eller for nogen andre, for den sags skyld. ’Bad Boys For Life’ er en tåkrummende actionkomedie, der minder om én lang bøvs i et omklædningsrum for oldboys.