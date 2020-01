Kan han leve op til succesen fra 'A Star is Born'? Bradley Cooper skal lave endnu en musikfilm, denne gang med hjælp fra Scorsese og Spielberg

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Efter et succesfuldt år 2019 – der blandt bød på de to Oscar-nominerede film ’The Irishman’ og ’Marriage Story’ i kategorien bedste film – er Netflix endnu en gang klar til at spille med musklerne: Streamingtjenesten har netop indgået en aftale med instruktør Bradley Cooper i forbindelse med hans kommende biografiske drama om det amerikanske musikfænomen Leonard Bernstein.

Meningen var ellers, at den endnu unavngivne film skulle finansieres af Paramount Pictures og Amblin, men i stedet er det altså Netflix, der har fået rettighederne til filmen. Foruden Bradley Cooper, der i 2018 instruktørdebuterede med filmen ’A Star Is Born’ med Cooper selv og Lady Gaga i hovedrollerne, bliver filmen produceret i samarbejde med nogle af verdens mest anerkendte instruktører: Martin Scorsese (senest ’The Irishman’), Steven Spielberg (senest ’Ready Player One) og Todd Phillips (senest ’Joker’).

Det skriver det amerikanske magasin Deadline.

Leonard Bernstein stod i spidsen for New York Philharmonic fra 1958-1969, og han havde bl.a. en del af æren for, at østrigske Gustav Mahler blev en populær klassiker, og at danske Carl Nielsen blev kendt uden for Skandinavien. Han er mest kendt for musicalen ’West Side Story’ (1957), der revolutionerede teaterscenen på Broadway i New York City.

En lovende instruktør

Filmen, der angiveligt kommer til at handler om Leonard Bernsteins liv og ikke mindst samliv med hans kone, skuespilleren Felicia Montealegre, har ikke fået en premieredato endnu, men produktionen begynder i starten af 2021.

»Bradley Coopers instruktørdebut var intet mindre end strålende, og han profilerede hurtigt sig selv som en vigtig filmskaber«, lyder det fra Netflix’ chef for originalt indhold, Scott Stuber, til Deadline. ​

Ifølge filmmediet IndieWire har Bradley Cooper brugt de seneste to år på at udvikle filmprojektet i samarbejde med Leonard Bernsteins arvinger. Oprindeligt skulle Martin Scorsese have instrueret filmen, mens Bradley Cooper skulle have spillet en af hovedrollerne. Men eftersom Martin Scorsese var i fuld gang med sin film ’The Irishman’, er det altså Bradley Cooper, som endte med at ende i den højeste instruktørstol.

Filmen kommer til at være Bradley Coopers opfølger til ’A Star Is Born’, der blev nomineret i flere Oscar-kategorier, herunder bedste film, bedste kvindelige og mandlige hovedrolle og bedste lyd, og som ifølge Vanity Fair indbragte knap 3 milliarder danske kroner i samlede biografindtægter verden over.