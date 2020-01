Fra guldvibrator til psykisk vampyrspray: Her er 5 WTF-produkter fra Gwyneth Paltrows butik

Med sin forretning Goop udvikler Gwyneth Paltrow gang på gang produkter, der får verden til at spærre øjnene op. Her er fem af de vildeste.

Lys med vaginaduft

This Smells Like My Vagina er navnet på Goops nye duftlys – og er efter sigende, hvad Gwyneth Paltrow udbrød, oprindeligt som en joke, da hun snusede til det hos parfumemageren Douglas Little. Ifølge beskrivelsen inspirerer det til »fantasi, forførelse og en sofistikeret varme«. Lyset koster cirka 500 kroner og er p.t. udsolgt.

Blå bog Gwyneth Paltrow ​ Skuespiller og iværksætter, født i 1972, Los Angeles​​ Spillede sin først filmrolle i ’Shout’ i 1991. Har siden spillet store roller bl.a. i ’Se7en’ (1995), ’Emma’ (1996), ’Sliding Doors’ (1998), ’Great Expectations’ (1998), ’The Talented Mr. Ripley’ (1999), ’The Royal Tenenbaums’ (2001) og ’Iron Man’ (2008)​​ Vandt en Oscar for den kvindelige hovedrolle i ’Shakespeare in Love’ i 1999​​ Stiftede livsstilsbrandet Goop i 2008. Navnet er sammensat af forbogstaverne i Gwyneth Paltrow og to o’er – Paltrow fik nemlig engang at vide, at alle succesrige internetfirmaer havde to o’er i deres navn ​​ Har to børn, Apple og Moses, med Chris Martin fra popgruppen Coldplay. Er i dag gift med producer og instruktør Brad Falchuk​​

Jadeæg

Goops mest berygtede produkt er et jadeæg til vaginal indførsel, der ifølge den oprindelige beskrivelse blandt andet kan være gavnlig for hormonbalancen, regulere menstruationscyklus, øge sexlysten og hjælpe til kontrol med blæren. Da distriktsanklageren i Santa Clara anklagede virksomheden for falsk markedsføring af tre produkter, heriblandt ægget, indgik Goop et forlig på 145.000 dollars (ca. 972.000 kroner), selv om Paltrow stadig tror på æggets effekter. P.t. er der ingen beskrivelse af ægget i Goops webshop, men man kan stadig købe det for cirka 450 kroner.

Guldvibrator

»Hvis noget kan gøre en superglat vibrator endnu mere sexet, er det 24 karat guld – ikke?«, lokker beskrivelsen af en guldvibrator ved navn Olga, der lover både at være god til penetration og stimulering af g-punkt og klitoris. Alt sammen til den ringe sum af 23.500 kroner.

Psykisk vampyrspray

Spray dig med denne essentielle olieblanding af lavendel, rosmarin og enebær, som skulle beskytte mod psykiske angreb og følelsesmæssige skadevirkninger forårsaget af »psykiske vampyrer«. Ifølge Goop fremelsker duften positivitet og forfriskende energi. Pris: 180 kroner.

Vaginalt dampbad

I en spa-guide anbefaler Goop en koreansk spa i Santa Monica, hvis hovedattraktion er en såkaldt V-Steam, hvor man sidder på en slags minitrone og får dampet sin vagina. Flere gynækologer har advaret om, at brug heraf kan ødelægge pH-balancen og medføre brandskader og infektion.