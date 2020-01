Tysklands største tv-succes hitter: Anmelderne er i ekstase over ny sæson af ’Babylon Berlin’

Global filmindustri står til at miste milliarder på grund af kinesisk virus

Det er ikke kun den kinesiske filmindustri, der står til at blive ramt ekstremt hårdt, efter at lokale biografer har aflyst en række premierefilm forud for verdens største biografweekend. Eksperter forventer, at den globale filmindustri vil miste op mod 7 mia. kr. på grund af virusudbruddet.