Global filmindustri står til at miste milliarder på grund af kinesisk virus

Det er ikke kun den kinesiske filmindustri, der står til at blive ramt ekstremt hårdt, efter at lokale biografer har aflyst en række premierefilm forud for verdens største biografweekend. Eksperter forventer, at den globale filmindustri vil miste op mod 7 mia. kr. på grund af virusudbruddet.

De kinesiske biografer har valgt at aflyse en række store premierefilm forud for rækken af helligdage, der afholdes i forbindelse med det kinesiske nytår.

Det er dyrt for både det lokale billetsalg, men ender også med at blive det for det globale billetsalg.

Det skriver flere udenlandske medier.

Helligdagene, der officielt begynder i dag, er blevet en central weekend for de kinesiske biografer, der ifølge den kinesiske filmhjemmeside Maoyan stod til at generere 1,4 milliarder kroner i år.

At biograferne lukker ned, sker, efter en dødelig coronavirus har spredt sig fra storbyen Wuhan, hvor 18 indtil videre er døde, og knap 600 er bekræftet smittede. Efter at flere andre kinesiske byer har oplevet dødsfald, og andre asiatiske lande også har bekræftet smittetilfælde, har den kinesiske regering valgt at sætte Wuhan i karantæne.

Det er dog biograferne selv, der har valgt at aflyse de mange premierefilm af frygt for smittefare.

Men selv om lokal regulering altid har blokeret udenlandske film fra at have premiere i nytårsweekenden, er det ikke kun de længe ventede kinesiske film som actionkomedien ’Detective Chinatown 3’, fantasyfortællingen ’Legend of Deification’ og sportsdokumentaren ’Leap’, der bliver ramt.

Minus 7 milliarder i 2020

Ifølge Deadline er der nemlig stor risiko for, at biograferne vil være lukket i hvert fald den næste måned. Og eftersom Kina prioriterer deres egne film først for at give dem en fordel frem for de amerikanske blockbustere, vil det enten betyde, at de kinesiske og de udenlandske film skal i direkte konkurrence, eller også vil man udskyde de udenlandske filmpremierer. Hvis altså ikke de bare fjernes helt fra programmet.

»Amerikanske film vil blive ramt af det her«, skriver Deadline.

De estimerer, at det kan ende med at koste det globale billetsalg op mod syv milliarder kroner i 2020.

Det er amerikanske film som ’Doolittle’, ’Marriage Story’, ’Little Women’ og ’Mulan’, der ligger i den umiddelbare farezone.

Ifølge CNBC har aflysningerne allerede fået flere af de store filmselskaber til at falde i værdi. Aktieværdien hos to af de største, Wanda Film og China Film, er begge faldet med knap 20 procent.