Islamister blokerer for premiere på ’blasfemisk’ prisvindende film og truer instruktørens familie på livet

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

»Den vil muligvis få folk til at afvige fra islam og profeten«, siger en talsperson fra det pakistanske parti Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) om en biograffilm, hvis premiere nu er udskudt på ubestemt tid.

Det skriver blandt andet The Times.

Partiet kalder også filmen ’Circus of Life’ blasfemisk og udtrykker frygt for, at visninger vil skabe uro.

Filmen, der i oktober fik priser ved den anerkendte Busan Filmfestival, skulle ellers have haft premiere fredag og var da også blevet godkendt at landets myndigheder. Alligevel opfordrede det islamistiske parti TLP folk over hele landet til at demonstrere mod filmen, efter at en trailer blev offentliggjort i sidste uge.

De demonstrationer blev sidenhen droppet, da premierministerens rådgiver tirsdag erklærede, at filmens premiere er udskudt, indtil man har konfereret med landets islamiske ideologiske råd.

Er gået under jorden

I ’Circus of Life’ følger man en islamisk præst, der udstødes fra lokalsamfundet, efter at en video, hvor han danser, går viralt. Det er særlig portrætteringen af hovedpersonen, der har vakt harme.

Filmens pakistanske skaber, Sarmad Khoosat, har modtaget dødstrusler mod både sig selv og sin familie, og han er sammen med familien derfor gået under jorden.

Anklagerne om blasfemi er heller ikke småting i Pakistan, hvor den slags kan straffes med døden. Ifølge BBC har instruktøren udtalt, at det aldrig var hans mening at støde nogen.

Partiet TLP er kendt for at være religiøse hardlinere. De har tidligere beskyttet en politimand, der skød Punjabs guvernør for at kritisere blasfemiloven. Sidste år blev en af partiets øverste ledere også anholdt for at deltage i en voldelig protest mod løsladelsen af en kristen kvinden, der var fængslet for netop blasfemi.