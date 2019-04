»Det undrer mig, at det bliver en debat«: Kritik af tysk museums udstilling af muslimsk mode mødes af hovedrysten

Et tysk museum har fået kritik for at udstille trends inden for muslimsk mode. Nogle af mannequinerne bærer hovedtørklæde, og det har provokeret både højreradikale og feminister. For er det okay at vise et religiøst symbol, der for nogle kvinder er påtvunget, som en modegenstand? Politiken har spurgt fire danskere.