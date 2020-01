13.755 afsnit senere: Tv-serie forlænges med en, og hold nu fast, sæson 56

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hvert afsnit i den amerikanske serie ’Days of Our Lives’, der på dansk hedder ’Horton-sagaen’, indledes med sætningen »Like sands through the hourglass, so are the days of our lives«.

Som sandkorn gennem timeglasset, således går dagene i vores liv.

Og dagene er endnu ikke talte for Horton-, Brady- og resten af DiMera-familien og deres mange intriger i den fiktive midtvestlige by Salem. Der er stadig flere sandkorn i timeglasset.

’Horton-sagaen’ er en af de amerikanske serier, som har været på tv-skærmene i absolut længst tid. En status, som serien ikke lige foreløbig står til at miste: Onsdag aften blev det nemlig offentliggjort, at sæson nummer 56 får premiere i år.​

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Afsnit nummer 13.755 af ’Horton-sagaen’ rullede over skærmen i 2019. Serien fik premiere i 1965 og har sidenhen modtaget 57 Emmy Awards – senest i 2018 – foruden at være blevet nomineret 350 gange.

En NBC-institution

»Vi er begejstrede over fortsat at kunne levere overbevisende fortællinger til vores loyale fans i dette årti«, siger Ken Corday, seriens længst siddende producent, i en udtalelse.

Ud over skærmtid i USA bliver ’Days of Our Lives’ vist i mere end 25 lande verden over. Herhjemme er det TV3, der har rettighederne til at vise serien.

»Vi er ekstremt spændte på at vise seerne endnu en sæson af serien, der har cementeret sin plads i tv-historien og berørt alle generationer«, siger administrerende vicedirektør for NBC’s aktuelle sendeflade, Bruce Evans, ifølge amerikanske Variety.

I 2018 døde to af de skuespillere, som har været fast inventar i serien i flere årtier: Peggy McCay, som i 35 år spillede seriens Caroline Brady, og Frank Parker, som i 25 år optrådte i rollen som Shawn Brady, ægtemand til Caroline Brady.