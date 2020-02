Dansk revystjerne og radiovært medvirker i guldpalmemodtagers nye film

Automatisk oplæsning Beta

Hun er mest kendt fra revy, satire på tv, som radiovært på Nova og for sin andenplads i ’Vild med dans’.

Men snart kan den danske skuespiller Vicki Berlin se frem til at medvirke i en prestigefyldt international filmoptagelse, når svenske Ruben Östlund går i gang med optagelserne til ’Triangle of Sadness’.

Han modtog i 2017 en Guldpalme for ’The Square’, hvor danske Claes Bang spillede hovedrollen, og han har også høstet en række priser for bl.a. ’Force Majeure’.

’Triangle of Sadness’ er Östlunds første engelsksprogede film, og han har samlet et internationalt cast ført an af den 23-årige brite Harris Dickinson, sydafrikanske Charlbi Dean og Woody Harrelson (’True Detective’, ’Three Billboards’, ’Zombieland’).

Og så altså danske skuespillere. For ud over Vicki Berlin er Zlatko Buric (’Pusher’) også castet til filmen.

De kan se frem til at medvirke i en episk satire, der går tæt på modeverdenen og de superrige. Optagelserne starter 19. februar i svenske Trollhättan og flytter herfra til Grækenland og en yacht i Adriaterhavet. ​

Rengøringskonen fisker

Filmen handler om et modelpar, der bliver inviteret på cruise. Men yachten synker, og de strander på en ø sammen med milliardærer og en rengøringskone.

Og her vender magtbalancen, da rengøringskonen er den eneste, der ved, hvordan man fisker.

I en pressemeddelelse siger instruktør Ruben Östlund om handlingen:

»Jeg blev opdraget til, at det ikke var det ydre, men det indre, der talte. Allerede som barn indså jeg dog, at dette var en velmenende løgn. I ’Triangle of Sadness’ vil jeg gerne udforske betydningen af udseendet gennem vores to modeller Carl og Yaya sat i tre meget forskellige miljøer – modeverdenen, på en luksusyacht blandt milliardærer og på en øde ø«.

’Triangle of Sadness’ bliver instruktørens sjette film.