Oscarvinder i samtale med sit store idol: »Den måde, du strukturerer dine film på, virker meget provokerende på mig«

Da Martin Scorsese for en måned siden skrev et debatindlæg i The New York Times for at forklare sit syn på filmkunsten, nævnte hun en række instruktører, der for ham repræsenterer filmkunsten - i modsætning til en mere kommercielt produceret superheltefilmtype.

Navne som Paul Thomas Anderson og Spike Lee blev nævnt. Og så Claire Denis, som er så godt som helt ukendt i Danmark. I næste uge er der premiere på hendes seneste film ’High Life’ og Cinemateket i København viser i to måneder en retrospektiv serie.