Kontroversiel film får alligevel premiere

Holdet bag filmen ’The Hunt’ håber at undgå samme misforståelser, som i efteråret fik Donald Trump til at brokke sig over filmen på baggrund af traileren.

På den nye filmplakat for filmen ’The Hunt’ står der: »Årets mest omtalte film, som ingen rent faktisk har set«.

Herunder står der »bedøm selv«, mens den tidligere premieredato, 27. september sidste år, er streget over og erstattet med en ny dato: 13. marts i år.

Filmen ’The Hunt’ vakte stor opstandelse i efteråret af en række årsager, som ikke nødvendigvis pegede i samme retning.

For det første faldt kampagnen for filmen sammen med en række masseskyderier i USA, hvilket midlertidigt fik holdet bag til at sætte kampagnen for filmen – der handler om at jagte og skyde mennesker for sjov – på hold.

For det andet opstod der pludselig et narrativ omkring filmen, som skabte stor furore på sociale medier – et narrativ, der igen blot var baseret på traileren, ikke filmen, som endnu ikke havde fået premiere.

Nu var ikke volden i sig selv, der gjorde indholdet følsomt, men den politiske polarisering i USA. På sociale medier blev filmens handling beskrevet som et portræt af, hvordan en liberal eller venstreorienteret elite jagtede ’almindelige amerikanere’ for sjov. Tilhængere af præsident Donald Trump så det som en brugsvejledning i at angribe dem og deres ligesindede, og pludselig blev den fortælling bekræftet af præsidenten selv i en række tweets.

Dagen efter blev filmen så aflyst.

Når den nu atter bliver der vakt til live, er det i helt nye klæder. Den nye trailer spiller i både musik og de klip, der er valgt ud, meget mere på filmens satiriske elementer.

Ved en nylig prøvevisning for et lille hold journalister har filmens producer, Jason Blum, fortalt om hans oplevelse af al balladen i efteråret. Inden debatten om filmen stak af, var ’The Hunt’ blevet vist for et prøvepublikum flere gange, og altid med rigtig fine tilbagemeldinger.

»Ingen af de samtaler om filmen, som foregik blandt folk, der ikke havde set filmen, foregik blandt dem, der havde set filmen«, sagde han ifølge kultur- og underholdningsmediet The Collider.

Det var derfor frustrerende for ham og holdet bag filmen at følge debatten udfolde sig og accelerere.

»Vi var nødt til at afstemme vores frustrationer med at gøre det rigtige i forhold til at få filmen vist. Så vi måtte bide os selv i tungen indtil nu«, siger Jason Blum.

Colliders journalist noterer i øvrigt – på baggrund af rent faktisk at have set filmen - at det »ikke er en film, der skriger ’den her side er god og den her side er dårlig’, men at den snarere viser to grupper, der kun opererer i ekstremer og hellere vil anvende vold end civiliseret samtale og forståelse«.