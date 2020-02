2 hjerter til bøvet boomer-humor: Har du hørt den om yankee'en, kinøjseren, negeren, jøden og bøsserøven?

Når internettets svar på Borat undersøger rumvæsen­dildoer til en furry-konference, kan han næsten ikke holde masken

Ordet er frit, når den akavede tv-vært Andrew Callaghan kører USA tynd med åben mikrofon og et alt for stort jakkesæt. Det er bevidst idiotisk, og det er ikke for alle. Men for dig, der går lige så meget op i memekultur som undertegnede, er her et bud på en ny yndlingsserie. ​​​​