»Hvad fanden gjorde jeg? Dræbte dem alle, selvfølgelig«: Retssag mod 'The Jinx'-skurken starter med afspilning af nøglescene fra dokumentar

Ved retten i Los Angeles er den 76-årige rigmand Robert Durst tiltalt for i 2000 at have dræbt sin veninde og fortrolige, Susan Berman, fordi hun angiveligt vidste, hvad der lå bag Dursts kones forsvinden og formodede død to årtier tidligere.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

På den første dag i retssagen mod rigmanden og den nu drabstiltalte Robert Durst i Los Angeles, blev der vist klip fra både dokumentaren ’The Jinx’ og spillefilmen ’All the Good Things’ om Robert Dursts ægteskab.

Ejendomsarvingen Robert Durst blev i HBO’s dokumentarserie fra 2015, ‘The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst’, konfronteret med mistanken om, at han blandt andet har dræbt sin kone, Kathleen Durst, der forsvandt i 1982 og siden i 2000 sin veninde gennem mange år, Susan Berman.

I det sidste afsnit af dokumentar-serien går Durst ud på toilettet, tilsyneladende uden at vide, at mikrofonen stadig er tændt.

På toilettet taler han videre med sig selv og siger blandt andet: »Hvad fanden gjorde jeg? Dræbte dem alle, selvfølgelig«, hvilket af mange er blevet opfattet som en tilståelse.

Durst blev anholdt i marts 2015, dagen før det sidste afsnit af serien havde premiere på HBO, og har siddet fængslet siden.

Dursts advokater har kaldt klipningen af toiletscenen for manipulation, der skulle få Durst til at fremstå skyldig. Ifølge The New York Times er de to sætninger klippet ud af i alt 20 sætninger på badeværelset og siden sat sammen.

Ved retten i Los Angeles er Robert Durst tiltalt for i 2000 at have dræbt sin veninde og fortrolige, Susan Berman, fordi hun angiveligt vidste, hvad der lå bag Dursts kones forsvinden og formodede død to årtier tidligere.

Den 76-årige Robert Durst nægter sig skyldig. Hvis han bliver dømt, risikerer han fængsel på livstid.

Op mod 100 vidner indkaldt

På retssagens første dag i Los Angeles protesterede Robert Dursts forsvarer, Dick DeGuerin, da anklageren også ville vise klip fra spillefilmen ’All the Good Things’ med Ryan Gosling og Kirsten Dunst fra 2012, der handler om Dursts ægteskab.

Forsvareren mente, at det var »upassende« fordi »det man ser på skærmen er opdigtet«, sagde han ifølge The Guardian.

Men det blev afvist af statsadvokat John Lewin med ordene: »Du fremlægger, hvad du vil fremlægge og jeg fremlægger, hvad jeg vil fremlægge«.

Ifølge New York Post fortalte John Lewin i sin indledning også den otte kvinder og fire mand store jury, at han under sagen vil knytte mordet på Susan Berman til drabet på Dursts kone Kathleen Durst, som forsvandt i 1982 og drabet på Robert Dursts nabo i Texas, Morris Black, i 2001, som Durst tidligere er blevet frifundet for.

Til at belyse sagen har Lewin blandt andet indkaldt op mod 100 vidner.

Den 55-årige Susan Berman blev i 2000 fundet skudt i sit hjem i Berverly Hills. Anklagerens teori er, at Robert Durst slog sin kone ihjel i deres hus uden for New York i januar 1982, og at Susan Berman hjalp ham med at dække over det.

Susan Berman blev dræbt, efter at politiet i New York genoptog efterforskningen af Kathleen Dursts forsvinden.

»Hun lukkede morderen ind i sit hjem, vendte ryggen til vedkommende, hun var ikke bange, og så blev hun henrettet, skudt i hovedet på meget nært hold«, sagde John Lewin i retten.

Både omstændighederne omkring de to sager og Robert Dursts frifindelse for drabet på og parteringen af sin tidligere nabo i Texas, Morris Black, blev beskrevet i ’The Jinx’.

Robert Durst tilstod at have parteret liget af Morris Black, men fastholdt at han dræbte naboen i selvforsvar under et slagsmål om en pistol og er altså tidligere blevet frifundet for drabet.

Retssagen forventes af vare op til fem måneder.