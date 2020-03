Lucia Odoom: Det tænker jeg, når ser dem sætte et brunt plaster på såret i ny tv-serie på HBO Nordic

Netflix har støvsuget Hollywood for gode komikere. Nu får det konsekvenser

Komedien har trange kår i Hollywood, og de engang så sikre publikumssucceser indtjener i dag under halvdelen af, hvad de gjorde for blot tre år siden. Superhelte, streamingtjenester og et stigende behov for at tækkes et internationalt publikum bærer skylden.